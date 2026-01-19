Мирра Андреева: у Соболенко весёлые страницы в соцсетях, а Швёнтек более тихая и закрытая

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением о странице первой ракетки мира Арины Соболенко в социальных сетях и сравнила её со страницей Иги Швёнтек.

«Она очень активна в соцсетях, показывает жизнь в туре. Мне нравится смотреть её «сториз», они интересные. У неё весёлые страницы в соцсетях, много активностей с болельщиками. Это здорово. Все люди разные, Ига более тихая и закрытая, но мы же все разные. Арина активная, любит болтать, снимать видео. Я за то, чтобы каждый делал то, что хочет», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Ранее Мирра Андреева вышла во второй круг турнира Australian Open, одолев в первом матче хорватку Донну Векич (72-е место в мировом рейтинге). Встреча теннисисток продлилась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:0 в пользу Андреевой.