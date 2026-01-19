«Надо поговорить об авторских правах». Джокович — о том, что Алькарас копирует его подачу

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира 38-летний сербский теннисист Новак Джокович шутливо отреагировал на то, что многие находят сходство между его подачей и обновлённой версией подачи первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Последний эти подозрения не отрицает.

– Алькарас сказал, что видит сходство между его подачей и вашей. Что вы думаете насчёт его нового движения?

– Как только я увидел его новую подачу, написал ему сообщение: «Знаешь, надо поговорить насчёт авторских прав». Потом я увидел его тут и сказал, что стоит побеседовать о проценте выигранных очков на подаче. Я жду, что каждый эйс будет данью уважения мне. Каждый эйс, который он здесь выполнит (улыбается). Посмотрим, соблюдёт ли он договорённость, – сказал Джокович на пресс-конференции в Мельбурне.