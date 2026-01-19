«Очень порадовала». Кузнецова — о прогрессе Селехметьевой на Australian Open — 2026

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова оценила результат 98-й ракетки мира россиянки Оксаны Селехметьевой в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. На старте турнира 23-летняя россиянка победила в трёх сетах 20-летнюю немецкую спортсменку Эллу Зайдель, занимающую 78-ю строчку рейтинга, со счётом 6:3, 3:6, 6:0.

«Посмотрела бо́льшую часть матча Оксаны Селехметьевой, которая одержала дебютную победу на «Шлеме», поздравляю её. Играла очень уверенно, чисто. Во втором сете чуть дала слабину, может, потеряла концентрацию. Но здорово, что с не самыми высоко стоящими соперницами можно позволить такие моменты расслабления и упущенные возможности. Однако дальше нужно играть ещё лучше и собраннее, но сегодня очень порадовала Оксана», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.