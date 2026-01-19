Скидки
Теннис

«Очень порадовала». Кузнецова — о прогрессе Селехметьевой на Australian Open — 2026

Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова оценила результат 98-й ракетки мира россиянки Оксаны Селехметьевой в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. На старте турнира 23-летняя россиянка победила в трёх сетах 20-летнюю немецкую спортсменку Эллу Зайдель, занимающую 78-ю строчку рейтинга, со счётом 6:3, 3:6, 6:0.

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 07:05 МСК
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 0
         
Элла Зайдель
Германия
Элла Зайдель
Э. Зайдель

«Посмотрела бо́льшую часть матча Оксаны Селехметьевой, которая одержала дебютную победу на «Шлеме», поздравляю её. Играла очень уверенно, чисто. Во втором сете чуть дала слабину, может, потеряла концентрацию. Но здорово, что с не самыми высоко стоящими соперницами можно позволить такие моменты расслабления и упущенные возможности. Однако дальше нужно играть ещё лучше и собраннее, но сегодня очень порадовала Оксана», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

