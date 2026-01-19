Скидки
Главная Теннис Новости

Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: расписание третьего игрового дня

Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: расписание третьего игрового дня
Комментарии

В ночь с 19 на 20 января состоятся очередные матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными поединками третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Первый круг. Частичное расписание на 20 января (время московское):

3:00. Лоренцо Сонего (Италия) — Карлос Табернер (Испания);
3:30. Лоренцо Музетти (Италия, 5) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия);
4:30. Якуб Меншик (Чехия, 16) — Пабло Карреньо-Буста (Испания);
4:30. Карен Хачанов (Россия, 15) — Алекс Михельсен (США);
4:30. Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Себастьян Баэс (Аргентина);
5:00. Жоао Фонсека (Бразилия, 28) — Элиот Спиццирри (США);
5:30. Бен Шелтон (США, 8) – Уго Умбер (Франция);
6:00. Дэйн Суини (Австралия, Q) – Гаэль Монфис (Франция);
6:30. Хуберт Хуркач (Польша) – Зизу Бергс (Бельгия);
8:00. Григор Димитров (Болгария) – Томаш Махач (Чехия);
9:00. Тейлор Фриц (США, 9) — Валентен Руае (Франция);
11:00. Янник Синнер (Италия, 2) – Юго Гастон (Франция);
12:30. Стефанос Циципас (Греция, 31) — Синтаро Мочизуки (Япония).

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
