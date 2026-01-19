«Есть куда расти». Де Минор — о призовых в теннисе

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о призовых в теннисе. Ранее стало известно о повышении призового фонда Открытого чемпионата Австралии – 2026. В общей сложности он увеличился на 16%.

«Мы боремся за улучшение тенниса и за то, чтобы игроки получали более достойное вознаграждение. При этом сейчас мы уже получаем много. Но если посмотреть на проценты и сравнить их с другими видами спорта, то есть куда расти. Думаю, мы стремимся к тому, чтобы каждый помогал друг другу развивать этот прекрасный спорт. За эти годы он значительно вырос. Для игроков, туров и всех участников будет лучше, если мы с будем поддерживать открытую коммуникацию и найдём способы продолжать совершенствоваться», — сказал де Минор на пресс-конференции.