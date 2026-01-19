Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Есть куда расти». Де Минор — о призовых в теннисе

«Есть куда расти». Де Минор — о призовых в теннисе
Комментарии

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о призовых в теннисе. Ранее стало известно о повышении призового фонда Открытого чемпионата Австралии – 2026. В общей сложности он увеличился на 16%.

«Мы боремся за улучшение тенниса и за то, чтобы игроки получали более достойное вознаграждение. При этом сейчас мы уже получаем много. Но если посмотреть на проценты и сравнить их с другими видами спорта, то есть куда расти. Думаю, мы стремимся к тому, чтобы каждый помогал друг другу развивать этот прекрасный спорт. За эти годы он значительно вырос. Для игроков, туров и всех участников будет лучше, если мы с будем поддерживать открытую коммуникацию и найдём способы продолжать совершенствоваться», — сказал де Минор на пресс-конференции.

Материалы по теме
Алекс де Минор вышел во второй круг Australian Open — 2026, где сыграет с Меджедовичем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android