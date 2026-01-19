Пресс-служба ATP отреагировала на успешный старт Андрея Рублёва на Australian Open
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) отреагировала на победу российского теннисиста Андрея Рублёва в матче первого круга Australian Open — 2026 с представителем Италии Маттео Арнальди. Рублёв выиграл встречу в трёх сетах со счётом 6:4, 6:2, 6:3.
Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 05:05 МСК
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|3
|
|6
|6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Рублёв рвётся на полную», — написали в пресс-службе после победы россиянина.
Матч продлился 1 час 52 минуты. Во втором круге Australian Open Рублёв сойдётся с 22-летним португальским теннисистом Жайме Фарией. Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
