Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: расписание третьего игрового дня

В ночь с 19 на 20 января состоятся матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными матчами третьего игрового дня соревнований.
Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Первый круг. Расписание на 20 января (время московское):
3:00. Варвара Грачёва (Франция) — Виктория Голубич (Швейцария);
3:00. Лейла Фернандес (Канада) — Джаниче Чен (Индонезия);
4:30. Каролина Плишкова (Чехия) — Слоан Стивенс (США);
4:30. Ван Синьюй (Китай) — Ангелина Калинина (Украина);
5:30. Елена Рыбакина (Казахстан) — Кая Юван (Словения);
6:30. Анна Калинская (Россия) — Сонай Картал (Великобритания);
7:00. Ребекка Шрамкова (Словакия) — Елена Остапенко (Латвия);
8:00. Сорана Кырстя (Румыния) — Ева Лис (Германия);
8:30. Лаура Зигемунд (Германия) — Людмила Самсонова (Россия);
8:30. Дарья Касаткина (Австралия) — Никола Бартунькова (Чехия);
11:00. Кэти Бултер (Великобритания) — Белинда Бенчич (Швейцария);
13:00. Наоми Осака (Япония) — Антония Ружич (Хорватия).