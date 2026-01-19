«Да заткнись ты!» Мунар сорвался на зрителя во время своего матча на Australian Open

39-я ракетка мира испанский теннисист Хауме Мунар не смог сдержать эмоций и сорвался на зрителя по ходу матча первого круга на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

На старте Australian Open – 2026 Мунар за почти 4,5 часа одолел 95-ю ракетку мира из Чехии Далибора Сврчину со счётом 3:6, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5, 6:3.

По ходу напряжённого поединка один из болельщиков, по всей видимости, своими криками сбивал Мунара, который готовился выполнить подачу. «Да заткнись ты!» — крикнул ему Хауме и развёл руками, после чего посмотрел на судью.

Фото: скриншот из трансляции Eurosport

Следующим соперником Мунара в Мельбурне станет 13-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд.