«Да заткнись ты!» Мунар сорвался на зрителя во время своего матча на Australian Open
39-я ракетка мира испанский теннисист Хауме Мунар не смог сдержать эмоций и сорвался на зрителя по ходу матча первого круга на Открытом чемпионате Австралии – 2026.
На старте Australian Open – 2026 Мунар за почти 4,5 часа одолел 95-ю ракетку мира из Чехии Далибора Сврчину со счётом 3:6, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5, 6:3.
Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 09:10 МСК
39
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6 5
|7
|6
|
|2
|7 7
|5
|3
95
Далибор Сврчина
Д. Сврчина
По ходу напряжённого поединка один из болельщиков, по всей видимости, своими криками сбивал Мунара, который готовился выполнить подачу. «Да заткнись ты!» — крикнул ему Хауме и развёл руками, после чего посмотрел на судью.
Фото: скриншот из трансляции Eurosport
Следующим соперником Мунара в Мельбурне станет 13-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд.
