«Да заткнись ты!» Мунар сорвался на зрителя во время своего матча на Australian Open

Комментарии

39-я ракетка мира испанский теннисист Хауме Мунар не смог сдержать эмоций и сорвался на зрителя по ходу матча первого круга на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

На старте Australian Open – 2026 Мунар за почти 4,5 часа одолел 95-ю ракетку мира из Чехии Далибора Сврчину со счётом 3:6, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5, 6:3.

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 09:10 МСК
Хауме Мунар
39
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 5 7 6
6 		2 7 7 5 3
             
Далибор Сврчина
95
Чехия
Далибор Сврчина
Д. Сврчина

По ходу напряжённого поединка один из болельщиков, по всей видимости, своими криками сбивал Мунара, который готовился выполнить подачу. «Да заткнись ты!» — крикнул ему Хауме и развёл руками, после чего посмотрел на судью.

Фото: скриншот из трансляции Eurosport

Фото: скриншот из трансляции Eurosport

Следующим соперником Мунара в Мельбурне станет 13-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд.

Комментарии
