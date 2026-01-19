Джон Макинрой откровенно высказался о шансах Джоковича завоевать титул на Australian Open

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой откровенно высказался о шансах 38-летнего серба Новака Джоковича завоевать титул на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

«На мой взгляд, их нет. Я не думаю, что он сможет победить сразу обоих парней (имеет в виду Янника Синнера и Карлоса Алькараса. – Прим. «Чемпионата»), если учитывать, что ему ещё придётся пройти через пять матчей — в этом проблема. Именно об этом он и говорил.

Многие могут подумать о нём: «Почему вы до сих пор продолжаете, вы не побеждали уже пару лет, а ведь так привыкли к победам?» Но почему бы и нет? По моему мнению, он третий в мире. В прошлом году он четыре раза доходил до полуфинала и здесь победил Алькараса», — приводит слова Макинроя TNT Sports.