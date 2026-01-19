«У нас нет с вами никакой связи». Рублёв недопонял журналиста на Australian Open

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв попал в неловкую ситуацию после первого матча основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде, не сумев ответить на вопрос журналиста. На старте турнира он обыграл Маттео Арнальди (Италия) – 6:4, 6:2, 6:3.

«Послушайте, я думаю, нам с вами нужно провести ещё несколько интервью, чтобы примерно сравняться по уровню. Мы пока не совсем находим общий язык, но в конце концов мы к этому придём…» — заявил журналист.

«Да, правда, у нас нет с вами никакой связи», — ответил Рублёв.

Во втором круге Australian Open Рублёв сойдётся с 22-летним португальским теннисистом Жайме Фарией. Несколько минут назад в следующий круг также вышел соотечественник Рублёва Даниил Медведев.