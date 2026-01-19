«Это точно энергия щенка!» Андреева — об успешном старте сезона

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева назвала причину успешного старта сезона-2026.

— Вы в невероятной форме на старте этого сезона. Это всё результаты кропотливой работы или того, что у вас появилась собака?

— Думаю, дело в собаке. С тех пор как мы завели щенка, я действительно стала спокойнее и на корте, и за его пределами. Так что это точно энергия щенка!

— Так что, получается, всем надо завести по собачке?

— Именно. Просто заведите собачку, и всё, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Мирра Андреева вышла во второй круг турнира Australian Open, одолев в первом матче хорватку Донну Векич (72-е место в мировом рейтинге). Встреча теннисисток продлилась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:0 в пользу Андреевой. Ранее россиянка завоевала трофей в Аделаиде.