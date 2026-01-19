«Жизнь — это больше, чем теннис». Рууд может сняться с АО-2026 из-за родов супруги

13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, что может сняться с Открытого чемпионата Австралии — 2026 из-за предстоящих родов супруги.

«Мария сейчас дома, готовится к родам. Я всегда на связи. Если у неё начнутся схватки, на следующий день меня уже здесь не будет. Жизнь – это больше, чем теннис. Мы сразу договорились: как только начнутся роды, я прилечу к ней. Лететь далеко, так что надеюсь, что всё случится по плану и я смогу быть рядом в этот момент», – сказал Рууд на пресс-конференции.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Каспер Рууд сыграет с испанцем Хауме Мунаром.