Надаль сыграет выставочный матч в Мельбурне перед финалом Australian Open — 2026 у мужчин

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль примет участие в Матче легенд на Открытом чемпионате Австралии – 2026.
Организаторы Australian Open – 2026 сообщили, что Надаль сыграет в Night of Legends вместе с чемпионкой трёх турниров «Большого шлема» австралийкой Эшли Барти и многократным победителем ТБШ теннисистом на инвалидных колясках Диланом Оллкоттом.
Выставочное мероприятие пройдёт 1 февраля, перед тем как начнётся финал Australian Open у мужчин в одиночном разряде.
Отметим, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер принимал активное участие в церемонии открытия Australian Open – 2026.