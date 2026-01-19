Скидки
Джон Макинрой: Джокович был как Иван Драго рядом с Надалем и Федерером
Комментарии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой в очередной раз поднял тему несправедливого отношения болельщиков к 24-кратному чемпиону мэйджоров сербу Новаку Джоковичу.

«Он был как Иван Драго (персонаж серии фильмов «Рокки». – Прим. «Чемпионата») рядом с Надалем и Федерером, которые были так популярны. А потом появляется Алькарас, и все его обожают. А он [Джокович] думает: «Где моя любовь? Я её заслуживаю». И он действительно её заслуживает. Он невероятно полезен для нашего вида спорта, и его достижения говорят сами за себя. Он всегда был чрезвычайно умным, и другие игроки его обожают. Так что, Новак, демонстрируй себя с лучшей стороны и наслаждайся каждой минутой», — приводит слова Макинроя TNT Sports.

