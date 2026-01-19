Иге Швёнтек пришлось порвать свою юбку по ходу стартового матча Australian Open — 2026

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек испытывала проблемы с одеждой во время стартового матча на Открытом чемпионате Австралии – 2026. Многолетним экипировщиком Швёнтек является швейцарский бренд On.

Швёнтек явно смущали длина и узость юбки, она сковывала её движения. Сначала она пыталась её растянуть, а потом и вовсе разорвала одежду сбоку. После завершения первого сета встречи полька вышла на корт уже в шортах. Ига явно была раздражена сложившейся ситуацией.

В поединке первого круга AO-2026 Швёнтек (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:3 обыграла 130-ю ракетку мира из Китая Юань Юэ.