Главная Теннис Новости

Иге Швёнтек пришлось порвать свою юбку по ходу стартового матча Australian Open — 2026

Иге Швёнтек пришлось порвать свою юбку по ходу стартового матча Australian Open — 2026
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек испытывала проблемы с одеждой во время стартового матча на Открытом чемпионате Австралии – 2026. Многолетним экипировщиком Швёнтек является швейцарский бренд On.

Швёнтек явно смущали длина и узость юбки, она сковывала её движения. Сначала она пыталась её растянуть, а потом и вовсе разорвала одежду сбоку. После завершения первого сета встречи полька вышла на корт уже в шортах. Ига явно была раздражена сложившейся ситуацией.

В поединке первого круга AO-2026 Швёнтек (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:3 обыграла 130-ю ракетку мира из Китая Юань Юэ.

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 11:15 МСК
Юань Юэ
130
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
