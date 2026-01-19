Иге Швёнтек пришлось порвать свою юбку по ходу стартового матча Australian Open — 2026
Поделиться
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек испытывала проблемы с одеждой во время стартового матча на Открытом чемпионате Австралии – 2026. Многолетним экипировщиком Швёнтек является швейцарский бренд On.
Швёнтек явно смущали длина и узость юбки, она сковывала её движения. Сначала она пыталась её растянуть, а потом и вовсе разорвала одежду сбоку. После завершения первого сета встречи полька вышла на корт уже в шортах. Ига явно была раздражена сложившейся ситуацией.
В поединке первого круга AO-2026 Швёнтек (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:3 обыграла 130-ю ракетку мира из Китая Юань Юэ.
Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 11:15 МСК
130
Юань Юэ
Ю. Юэ
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Комментарии
- 19 января 2026
-
21:53
-
21:39
-
21:34
-
21:31
-
20:59
-
20:45
-
20:34
-
20:08
-
20:00
-
19:52
-
19:30
-
19:20
-
19:00
-
18:51
-
18:50
-
18:29
-
18:25
-
18:17
-
17:59
-
17:58
-
17:53
-
17:49
-
17:31
-
17:30
-
16:49
-
16:36
-
16:16
-
16:13
-
16:02
-
15:56
-
15:48
-
15:39
-
15:23
-
15:21
-
15:12