Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тим Хенмэн спрогнозировал победителей всех турниров «Большого шлема» в 2026 году

Тим Хенмэн спрогнозировал победителей всех турниров «Большого шлема» в 2026 году
Комментарии

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне телевизионный эксперт Тим Хенмэн в эфире TNT Sports поделился своими прогнозами на 2026 год в теннисе.

В частности, Хенмэн предположил, какие игроки станут чемпионами турниров «Большого шлема» в 2026 году:

Открытый чемпионат Австралии – Янник Синнер и Аманда Анисимова;
«Ролан Гаррос» — Янник Синнер и Ига Швёнтек;
Уимблдон – Карлос Алькарас и Арина Соболенко;
US Open – Янник Синнер и Арина Соболенко.

Кроме того, Хенмэн считает, что Синнер и Алькарас сыграют друг с другом в четырёх финалах турниров «Большого шлема» в 2026 году. По его мнению, Синнер завершит 2026 год в роли первой ракетки мира, у женщин это будет Соболенко.

Материалы по теме
«Все могут победить Синнера и Алькараса в конкретный день». Медведев — после старта на AO «Все могут победить Синнера и Алькараса в конкретный день». Медведев — после старта на AO
Все чемпионы в сборе: Алькарас, Джокович, Синнер, Соболенко уже опробовали арену Мельбурна Все чемпионы в сборе: Алькарас, Джокович, Синнер, Соболенко уже опробовали арену Мельбурна
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android