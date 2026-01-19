Тим Хенмэн спрогнозировал победителей всех турниров «Большого шлема» в 2026 году

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне телевизионный эксперт Тим Хенмэн в эфире TNT Sports поделился своими прогнозами на 2026 год в теннисе.

В частности, Хенмэн предположил, какие игроки станут чемпионами турниров «Большого шлема» в 2026 году:

Открытый чемпионат Австралии – Янник Синнер и Аманда Анисимова;

«Ролан Гаррос» — Янник Синнер и Ига Швёнтек;

Уимблдон – Карлос Алькарас и Арина Соболенко;

US Open – Янник Синнер и Арина Соболенко.

Кроме того, Хенмэн считает, что Синнер и Алькарас сыграют друг с другом в четырёх финалах турниров «Большого шлема» в 2026 году. По его мнению, Синнер завершит 2026 год в роли первой ракетки мира, у женщин это будет Соболенко.