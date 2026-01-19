Зигемунд — Самсонова: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга Australian Open — 2026

Завтра, 20 января, в Мельбурне пройдёт встреча первого круга Australian Open — 2026 между 18-й ракеткой мира из России Людмилой Самсоновой и её соперницей из Германии Лаурой Зигемунд (48-й номер рейтинга). Матч начнётся не ранее 8:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По личным встречам у теннисисток равенство — 2-2 (2-1 на харде в пользу Лауры). Людмила дважды победила её в 2022 году — на траве Штутгарта и на харде Кливленда. После этого Зигемунд оказалась сильнее в Чжэнчжоу-2023 и в Аделаиде-2024. Любопытно, что если россиянка попадала на все те турниры напрямую, то немка всё время была слишком низко в рейтинге для основной сетки. В Штутгарте ей дали WC, в Кливленде и Чжэнчжоу она прошла квалификацию, а в Аделаиду попала через SE (благодаря участию в финале United Cup на предшествовавшей Аделаиде недели, из-за чего на отборочный турнир Лаура не успевала).

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз.