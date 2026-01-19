Новак Джокович опубликовал пост в честь 100-й победы на Australian Open
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира 38-летний сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях пост в честь юбилейной, 100-й победы в матче на Открытом чемпионате Австралии.
Сегодня, 19 января, Джокович выиграл свой 100-й поединок на Australian Open, одолев в первом круге 71-ю ракетку мира испанца Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:3, 6:2, 6:2.
Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 13:40 МСК
71
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|2
|
|6
|6
4
Новак Джокович
Н. Джокович
«100 побед на этом турнире мечты», — подписал пост Джокович.
Фото: из личного архива Новака Джоковича
Australian Open стал третьим для сербского спортсмена турниром «Большого шлема», где он достигал 100 побед. Ранее это случилось на Уимблдоне (102 победы) и «Ролан Гаррос» (101).
