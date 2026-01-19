Ига Швёнтек прокомментировала стартовую победу на Australian Open — 2026

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала непростую победу в стартовом матче Australian Open. В первом круге она обыграла представительницу Китая Юань Юэ (130-я ракетка мира) и вышла во второй круг турнира. Встреча спортсменок завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Швёнтек.
«Никогда не знаешь, как сложится начало турнира. Если после лёгких матчей внезапно попадётся сложный, можно заржаветь в середине турнира и почувствовать давление. Я была в подобных ситуациях. Обычно я довольно комфортно выигрывала в первом круге. Но помню много турниров, где мне приходилось тяжело с самого начала. Не стоит углубляться в это. Нужно быть просто готовой к следующему матчу и понимать, почему поединок до этого был непростым», – сказала Швёнтек на пресс-конференции.
Во втором круге Швёнтек сыграет с чешской теннисисткой Мари Боузковой (44-я ракетка мира).
- 19 января 2026
