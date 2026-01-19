Елена Рыбакина — Кая Юван: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open — 2026

Во вторник, 20 января, в Мельбурне пройдёт встреча первого круга Australian Open — 2026 между пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и её соперницей из Словенией Каей Юван (100-й номер рейтинга). Матч начнётся не ранее 5:30 мск. До этого спортсменки встречались на корте лишь один раз. Победа на Australian Open — 2023 осталась за Рыбакиной.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются Янник Синнер и представительница США Мэдисон Киз.