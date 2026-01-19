Карен Хачанов — Алекс Михельсен: текстовая онлайн-трансляция матча на Australian Open
В ночь на 20 января серебряный призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов начнёт свой путь на Открытом чемпионате Австралии – 2026. В матче первого круга Хачанов (15) сразится с 38-й ракеткой мира 21-летним американцем Алексом Михельсеном. Эта встреча поставлена вторым запуском на арене Джона Кейна и начнётся ориентировочно в 4:30 мск.
Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 04:30 МСК
18
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
38
Алекс Михельсен
А. Михельсен
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Алекс Михельсен в первом круге Australian Open – 2026.
Счёт личных встреч теннисистов равный — 1-1. Алекс выиграл у Карена в 2025 году в третьем круге Australian Open (6:3, 7:6 (7:5), 6:2), а россиянин взял реванш в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто — 6:4, 7:6 (7:3).
Комментарии
