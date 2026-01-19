Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов — Алекс Михельсен: текстовая онлайн-трансляция матча в первом круге Australian Open 2026

Карен Хачанов — Алекс Михельсен: текстовая онлайн-трансляция матча на Australian Open
Комментарии

В ночь на 20 января серебряный призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов начнёт свой путь на Открытом чемпионате Австралии – 2026. В матче первого круга Хачанов (15) сразится с 38-й ракеткой мира 21-летним американцем Алексом Михельсеном. Эта встреча поставлена вторым запуском на арене Джона Кейна и начнётся ориентировочно в 4:30 мск.

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 04:30 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Алекс Михельсен
38
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Алекс Михельсен в первом круге Australian Open – 2026.

Счёт личных встреч теннисистов равный — 1-1. Алекс выиграл у Карена в 2025 году в третьем круге Australian Open (6:3, 7:6 (7:5), 6:2), а россиянин взял реванш в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто — 6:4, 7:6 (7:3).

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
5 топ-матчей вторника в теннисе: Калинская, Хачанов и Рыбакина на Australian Open
5 топ-матчей вторника в теннисе: Калинская, Хачанов и Рыбакина на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android