Карен Хачанов — Алекс Михельсен: текстовая онлайн-трансляция матча на Australian Open

В ночь на 20 января серебряный призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов начнёт свой путь на Открытом чемпионате Австралии – 2026. В матче первого круга Хачанов (15) сразится с 38-й ракеткой мира 21-летним американцем Алексом Михельсеном. Эта встреча поставлена вторым запуском на арене Джона Кейна и начнётся ориентировочно в 4:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Алекс Михельсен в первом круге Australian Open – 2026.

Счёт личных встреч теннисистов равный — 1-1. Алекс выиграл у Карена в 2025 году в третьем круге Australian Open (6:3, 7:6 (7:5), 6:2), а россиянин взял реванш в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто — 6:4, 7:6 (7:3).