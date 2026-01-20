Янник Синнер — Юго Гастон: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open — 2026

Сегодня, 20 января, четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер начнёт свой путь на Открытом чемпионате Австралии – 2026. В матче первого круга двукратный чемпион турнира Синнер (2) сразится с 93-й ракеткой мира из Франции Юго Гастоном. Поединок начнётся приблизительно в 11:00 мск.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Синнер и Гастон дважды встречались на уровне ATP. Оба матча (причём в двух сетах) выиграл Синнер: на «Мастерсе» в Майами и на турнире в Марселе.