Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Юго Гастон: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open — 2026

Янник Синнер — Юго Гастон: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open — 2026
Комментарии

Сегодня, 20 января, четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер начнёт свой путь на Открытом чемпионате Австралии – 2026. В матче первого круга двукратный чемпион турнира Синнер (2) сразится с 93-й ракеткой мира из Франции Юго Гастоном. Поединок начнётся приблизительно в 11:00 мск.

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 11:00 МСК
Юго Гастон
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Синнер и Гастон дважды встречались на уровне ATP. Оба матча (причём в двух сетах) выиграл Синнер: на «Мастерсе» в Майами и на турнире в Марселе.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
«Все могут победить Синнера и Алькараса в конкретный день». Медведев — после старта на AO
«Все могут победить Синнера и Алькараса в конкретный день». Медведев — после старта на AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android