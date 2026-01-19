Скидки
Швёнтек — о личных встречах с Гауфф: для меня они не имеют значения

Швёнтек — о личных встречах с Гауфф: для меня они не имеют значения
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала возможную встречу с американкой Кори Гауфф на Australian Open.

«Личные встречи не имеют особого значения. Возможно, если задать тот же вопрос Гауфф, ответ будет другим. Но я просто хочу рассматривать каждый матч как отдельную историю. Каждый поединок проходит в разных условиях. Нет смысла постоянно пытаться отыграться за предыдущие поражения. В прошлый раз мы играли в Мадриде. Это было более шести месяцев назад. Это довольно долго в теннисе. Для меня это не целая история. Важнее то, как я себя чувствую в этот месяц или неделю, как чувствует себя она и как мы будем играть друг против друга», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

В первом круге Швёнтек обыграла представительницу Китая Юань Юэ (130-я ракетка мира) и вышла во второй круг турнира. Встреча спортсменок завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Швёнтек.

Ига Швёнтек прокомментировала стартовую победу на Australian Open — 2026
