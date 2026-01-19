Лора Робсон спрогнозировала победителей всех турниров «Большого шлема» в 2026 году

Серебряный призёр Олимпиады-2012 в миксте бывшая британская теннисистка Лора Робсон в эфире TNT Sports раскрыла свои прогнозы на 2026 год в теннисе.

Робсон назвала игроков, которые станут чемпионами турниров «Большого шлема» в 2026 году:

Открытый чемпионат Австралии – Янник Синнер и Арина Соболенко;

«Ролан Гаррос» — Карлос Алькарас и Ига Швёнтек;

Уимблдон – Карлос Алькарас и Елена Рыбакина;

US Open – Янник Синнер и Аманда Анисимова.

Кроме того, Робсон считает, что Синнер и Алькарас сыграют друг с другом во всех четырёх финалах турниров «Большого шлема» в 2026 году. По её мнению, Синнер завершит 2026 год в роли первой ракетки мира, у женщин это снова будет Соболенко.