Лора Робсон спрогнозировала победителей всех турниров «Большого шлема» в 2026 году

Лора Робсон спрогнозировала победителей всех турниров «Большого шлема» в 2026 году
Серебряный призёр Олимпиады-2012 в миксте бывшая британская теннисистка Лора Робсон в эфире TNT Sports раскрыла свои прогнозы на 2026 год в теннисе.

Робсон назвала игроков, которые станут чемпионами турниров «Большого шлема» в 2026 году:

Открытый чемпионат Австралии – Янник Синнер и Арина Соболенко;
«Ролан Гаррос» — Карлос Алькарас и Ига Швёнтек;
Уимблдон – Карлос Алькарас и Елена Рыбакина;
US Open – Янник Синнер и Аманда Анисимова.

Кроме того, Робсон считает, что Синнер и Алькарас сыграют друг с другом во всех четырёх финалах турниров «Большого шлема» в 2026 году. По её мнению, Синнер завершит 2026 год в роли первой ракетки мира, у женщин это снова будет Соболенко.

