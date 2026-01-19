«Я старею, но опыт помогает». Томми Пол — после старта на Australian Open — 2026

Американский теннисист 20-я ракетка мира Томми Пол прокомментировал свою физическую форму на Australian Open — 2026. На старте турнира он обыграл соотечественника Александра Ковачевича. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:4, 6:3, 6:3.

«Я старею. Вижу, что многие ребята прогрессируют. Думаю, что опыт мне помогает. Он много значит в этом виде спорта. Я чувствую, что опыт сказывается. Игра в первом круге заставляет нервничать молодых. Вы на самом деле не знаете, во что ввязываетесь», — сказал Пол на пресс-конференции.

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он одолел немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.