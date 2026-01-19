Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я старею, но опыт помогает». Томми Пол — после старта на Australian Open — 2026

«Я старею, но опыт помогает». Томми Пол — после старта на Australian Open — 2026
Комментарии

Американский теннисист 20-я ракетка мира Томми Пол прокомментировал свою физическую форму на Australian Open — 2026. На старте турнира он обыграл соотечественника Александра Ковачевича. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:4, 6:3, 6:3.

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 04:40 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		3 3
             
Александр Ковачевич
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

«Я старею. Вижу, что многие ребята прогрессируют. Думаю, что опыт мне помогает. Он много значит в этом виде спорта. Я чувствую, что опыт сказывается. Игра в первом круге заставляет нервничать молодых. Вы на самом деле не знаете, во что ввязываетесь», — сказал Пол на пресс-конференции.

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он одолел немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Материалы по теме
5 топ-матчей вторника в теннисе: Калинская, Хачанов и Рыбакина на Australian Open
5 топ-матчей вторника в теннисе: Калинская, Хачанов и Рыбакина на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android