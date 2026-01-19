Скидки
Все новости
Гауфф — о повышении призовых: игроки будут оказывать большое давление на организаторов ТБШ

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира, 21-летняя американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о повышении призового фонда Открытого чемпионата Австралии – 2026. В общей сложности он увеличился на 16%.

«Я знаю, что игроки будут оказывать большое давление на организаторов турниров «Большого шлема», если определённые вещи не будут выполнены так, как мы ожидаем. Это должно быть коллективное решение. Все должны обсудить это. И мы общаемся между собой, пока не согласимся с тем, к чему стремимся», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой с 2011 года, которой удалось добиться 250-й победы на турнирах WTA, сообщает Opta Ace. Это произошло после того, как Гауфф обыграла узбекистанскую теннисистку Камиллу Рахимову в матче первого круга Australian Open – 2026 со счётом 6:2, 6:3.

