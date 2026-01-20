«Не может быть… Правда?» Маэстрелли искренне отреагировал на грядущий матч с Джоковичем

141-я ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Франческо Маэстрелли искренне отреагировал на то, что его следующим соперником на Открытом чемпионате Австралии – 2026 станет 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.

Фото: скриншот из видео

Журналист: Ваш следующий потенциальный (журналист брал интервью до того, как Джокович вышел во второй круг. – Прим. «Чемпионата») соперник — Новак Джокович.

Маэстрелли: Что? Нет.

Журналист: Это может быть Новак Джокович.

Маэстрелли: Не может быть… Правда?

Журналист: Вы что, не смотрели свою сетку?

Маэстрелли: Я никогда не смотрю сетку.

Журналист: Вы шутите?

Маэстрелли: Сетка… Я всегда боюсь думать о том, с кем я буду играть дальше, строить прогнозы, — сказал Маэстрелли в эфире Eurosport.it.