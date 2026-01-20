«Не может быть… Правда?» Маэстрелли искренне отреагировал на грядущий матч с Джоковичем

141-я ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Франческо Маэстрелли искренне отреагировал на то, что его следующим соперником на Открытом чемпионате Австралии – 2026 станет 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.
Фото: скриншот из видео
Журналист: Ваш следующий потенциальный (журналист брал интервью до того, как Джокович вышел во второй круг. – Прим. «Чемпионата») соперник — Новак Джокович.
Маэстрелли: Что? Нет.
Журналист: Это может быть Новак Джокович.
Маэстрелли: Не может быть… Правда?
Журналист: Вы что, не смотрели свою сетку?
Маэстрелли: Я никогда не смотрю сетку.
Журналист: Вы шутите?
Маэстрелли: Сетка… Я всегда боюсь думать о том, с кем я буду играть дальше, строить прогнозы, — сказал Маэстрелли в эфире Eurosport.it.
