«Не может быть… Правда?» Маэстрелли искренне отреагировал на грядущий матч с Джоковичем

«Не может быть… Правда?» Маэстрелли искренне отреагировал на грядущий матч с Джоковичем
141-я ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Франческо Маэстрелли искренне отреагировал на то, что его следующим соперником на Открытом чемпионате Австралии – 2026 станет 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:00 МСК
Франческо Маэстрелли
141
Италия
Франческо Маэстрелли
Ф. Маэстрелли
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Фото: скриншот из видео

Журналист: Ваш следующий потенциальный (журналист брал интервью до того, как Джокович вышел во второй круг. – Прим. «Чемпионата») соперник — Новак Джокович.
Маэстрелли: Что? Нет.
Журналист: Это может быть Новак Джокович.
Маэстрелли: Не может быть… Правда?
Журналист: Вы что, не смотрели свою сетку?
Маэстрелли: Я никогда не смотрю сетку.
Журналист: Вы шутите?
Маэстрелли: Сетка… Я всегда боюсь думать о том, с кем я буду играть дальше, строить прогнозы, — сказал Маэстрелли в эфире Eurosport.it.

