Дарья Касаткина отреагировала на скопированный пост Потаповой о смене гражданства

28-летняя теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 48-е место в мировом рейтинге, отреагировала на то, что бывшая российская теннисистка, 54-я ракетка мира Анастасия Потапова скопировала её пост о смене гражданства.

«Но он скопирован, очевидно. Я не знаю уже, это была она или её менеджер. Но очевидно, что пост скопирован. Поменяли только названия стран. Мы же в Брисбене первый круг играли друг против друга. И как-то было бы немножко странно практически перед матчем подойти, начать это всё обсуждать. А потом уже как-то момент прошёл, и я уже отпустила эту ситуацию.

Стейтмент (пост с объявлением. – Прим. «Чемпионата») можно придумать самому, мне кажется. Плюс такая ситуация – не с турнира снимаешься, когда у всех одинаковые стейтменты. Это серьёзный шаг. Я подошла к этому по-другому, потому что для меня это важная история. Если ей нормально и для неё сделать стейтмент – это как поставить галочку, то окей. Ну не от души, конечно. Если ей настолько понравился мой стейтмент, ну… Ладно, хорошо», — сказала Потапова в интервью First and Red.

