Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анисимова: нравится, что Соболенко на вершине и при этом может дурачиться вне корта

Анисимова: нравится, что Соболенко на вершине и при этом может дурачиться вне корта
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, как относится к дружбе Арины Соболенко и Паулы Бадосы.

«Мне очень нравится, как Арина и Паула умеют создавать приятную атмосферу вне матчей, когда мы тренируемся или просто находимся рядом. Это очень непринуждённо и здорово.

Мне нравится, что она находится на вершине, занимает первое место в рейтинге и при этом сохраняет очень профессиональный подход, но в то же время доказывает, что можно хорошо проводить время и дурачиться вне корта. Мне кажется, она раздвигает границы в плане поддержания баланса. Мне это очень нравится.

Мне самой нравится хорошо проводить время с другими игроками. Я чувствую, что у меня много хороших отношений в туре, и думаю, что это очень важно для меня лично. Имею в виду, мы проводим друг с другом больше времени, чем с семьёй и друзьями. Думаю, важно поддерживать эти отношения и иметь возможность хорошо проводить время вне корта», — приводит слова Анисимовой The Tennis Gazette.

Материалы по теме
Соболенко подбила глаз своему тренеру. Что случилось?
Истории
Соболенко подбила глаз своему тренеру. Что случилось?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android