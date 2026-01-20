Голубев и Недовесов проиграли Этчеверри и Карабельи в первом круге парного разряда AO
В ночь с 19 на 20 января завершился матч первого круга парного разряда Australian Open 2026 года, где принимали участие Андрей Голубев и Александр Недовесов из Казахстана и Томас Мартин Этчеверри и Камило Уго Карабельи из Аргентины. Победу в этой встрече одержала пара аргентинцев со счётом 6:3, 6:4.
Australian Open — парный разряд (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 03:10 МСК
Андрей Голубев
Александр Недовесов
А. Голубев А. Недовесов
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Томас Мартин Этчеверри
Камило Уго Карабельи
Т. Этчеверри К. Уго Карабельи
Матч продолжался 1 час 14 минут. Казахстанцы в этой встрече сделали один эйс, совершили три двойных ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из двух возможных. Пара Этчеверри и Карабельи сделала четыре подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх.
В следующем круге аргентинцы встретятся с братьями Серундоло или с Юго Нисом и Эдуардом Роже-Вассленом из Франции.
