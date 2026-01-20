Скидки
Андрей Голубев/ Александр Недовесов — Томас Мартин Этчеверри/ Камило Уго Карабельи, счёт 0:2, матч 1-го круга парного разряда AО

Голубев и Недовесов проиграли Этчеверри и Карабельи в первом круге парного разряда AO
Комментарии

В ночь с 19 на 20 января завершился матч первого круга парного разряда Australian Open 2026 года, где принимали участие Андрей Голубев и Александр Недовесов из Казахстана и Томас Мартин Этчеверри и Камило Уго Карабельи из Аргентины. Победу в этой встрече одержала пара аргентинцев со счётом 6:3, 6:4.

Australian Open — парный разряд (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 03:10 МСК
Андрей Голубев
Казахстан
Андрей Голубев
Александр Недовесов
Казахстан
Александр Недовесов
А. Голубев А. Недовесов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Томас Мартин Этчеверри
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Камило Уго Карабельи
Аргентина
Камило Уго Карабельи
Т. Этчеверри К. Уго Карабельи

Матч продолжался 1 час 14 минут. Казахстанцы в этой встрече сделали один эйс, совершили три двойных ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из двух возможных. Пара Этчеверри и Карабельи сделала четыре подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге аргентинцы встретятся с братьями Серундоло или с Юго Нисом и Эдуардом Роже-Вассленом из Франции.

