Голубев и Недовесов проиграли Этчеверри и Карабельи в первом круге парного разряда AO

В ночь с 19 на 20 января завершился матч первого круга парного разряда Australian Open 2026 года, где принимали участие Андрей Голубев и Александр Недовесов из Казахстана и Томас Мартин Этчеверри и Камило Уго Карабельи из Аргентины. Победу в этой встрече одержала пара аргентинцев со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 14 минут. Казахстанцы в этой встрече сделали один эйс, совершили три двойных ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из двух возможных. Пара Этчеверри и Карабельи сделала четыре подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге аргентинцы встретятся с братьями Серундоло или с Юго Нисом и Эдуардом Роже-Вассленом из Франции.