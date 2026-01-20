Сара Эррани и Жасмин Паолини с победы стартовали на Australian Open в парном разряде

Итальянские теннисистки Сара Эррани и Жасмин Паолини с победы стартовали в женском парном разряде на Australian Open — 2026. В матче первого круга они обыграла китайско-британскую пару Тан Цяньхуэй и Майя Лумсден со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 17 минут. За это время Эррани и Паолини допустили одну двойную ошибку и реализовали пять из семи брейк-пойнтов. На счету их соперниц один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Открытого чемпионата Австралии Эррани и Паолини сыграют с победителем матча Кимберли Бирелл (Австралия)/Талия Гибсон (Австралия) – Момоко Кобори (Япония)/Аяно Симидзу (Япония).