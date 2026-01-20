Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лумсден/Цяньхуэй — Эррани/Паолини, результат матча 20 января 2026, счет 0:2, 1-й круг, парный разряд Australian Open — 2026

Сара Эррани и Жасмин Паолини с победы стартовали на Australian Open в парном разряде
Комментарии

Итальянские теннисистки Сара Эррани и Жасмин Паолини с победы стартовали в женском парном разряде на Australian Open — 2026. В матче первого круга они обыграла китайско-британскую пару Тан Цяньхуэй и Майя Лумсден со счётом 6:3, 6:2.

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 03:10 МСК
Майя Лумсден
Великобритания
Майя Лумсден
Тан Цяньхуэй
Китай
Тан Цяньхуэй
М. Лумсден Т. Цяньхуэй
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини

Встреча продлилась 1 час 17 минут. За это время Эррани и Паолини допустили одну двойную ошибку и реализовали пять из семи брейк-пойнтов. На счету их соперниц один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Открытого чемпионата Австралии Эррани и Паолини сыграют с победителем матча Кимберли Бирелл (Австралия)/Талия Гибсон (Австралия) – Момоко Кобори (Япония)/Аяно Симидзу (Япония).

Календарь Australian Open - 2026 в женском парном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском парном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android