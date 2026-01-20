Сара Эррани и Жасмин Паолини с победы стартовали на Australian Open в парном разряде
Итальянские теннисистки Сара Эррани и Жасмин Паолини с победы стартовали в женском парном разряде на Australian Open — 2026. В матче первого круга они обыграла китайско-британскую пару Тан Цяньхуэй и Майя Лумсден со счётом 6:3, 6:2.
Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 03:10 МСК
Майя Лумсден
Тан Цяньхуэй
М. Лумсден Т. Цяньхуэй
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Встреча продлилась 1 час 17 минут. За это время Эррани и Паолини допустили одну двойную ошибку и реализовали пять из семи брейк-пойнтов. На счету их соперниц один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем круге Открытого чемпионата Австралии Эррани и Паолини сыграют с победителем матча Кимберли Бирелл (Австралия)/Талия Гибсон (Австралия) – Момоко Кобори (Япония)/Аяно Симидзу (Япония).
