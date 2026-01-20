Скидки
Лоренцо Сонего — Карлос Табернер, результат матча 20 января 2026, счет 3:0, 1-й круг Australian Open — 2026

Лоренцо Сонего с «баранкой» обыграл Карлоса Табернера в 1-м круге Australian Open — 2026
В ночь с 19 на 20 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч первого круга в мужском одиночном разряде между 40-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Сонего и 99-м в мировом рейтинге испанцем Карлосом Табернером. Встреча закончилась победой Сонего в трёх сетах — 6:4, 6:0, 6:3.

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 03:10 МСК
Лоренцо Сонего
40
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		0 3
             
Карлос Табернер
99
Испания
Карлос Табернер
К. Табернер

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. Сонего 12 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов. Табернер выполнил один эйс при 11 двойных ошибках и использовал свой единственный заработанный за матч брейк-пойнт.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Лоренцо Сонего встретится с победителем встречи между пятой ракеткой мира Лоренцо Музетти из Италии и 72-м в мировом рейтинге бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном.

