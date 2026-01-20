Лоренцо Сонего с «баранкой» обыграл Карлоса Табернера в 1-м круге Australian Open — 2026

В ночь с 19 на 20 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч первого круга в мужском одиночном разряде между 40-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Сонего и 99-м в мировом рейтинге испанцем Карлосом Табернером. Встреча закончилась победой Сонего в трёх сетах — 6:4, 6:0, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. Сонего 12 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов. Табернер выполнил один эйс при 11 двойных ошибках и использовал свой единственный заработанный за матч брейк-пойнт.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Лоренцо Сонего встретится с победителем встречи между пятой ракеткой мира Лоренцо Музетти из Италии и 72-м в мировом рейтинге бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном.