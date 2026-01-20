Скидки
Александра Олейникова — Мэдисон Киз, результат матча 20 января 2026, счет 0:2, 1-й круг Australian Open — 2026

Мэдисон Киз стартовала на Australian Open — 2026 с победы над Александрой Олейниковой
Комментарии

В ночь с 19 на 20 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между девятой ракеткой мира Мэдисон Киз из США (девятый посев) и 92-й в мировом рейтинге украинкой Александрой Олейниковой. Встреча закончилась победой Киз в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:1.

Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 03:40 МСК
Александра Олейникова
92
Украина
Александра Олейникова
А. Олейникова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		1
7 8 		6
         
Мэдисон Киз
9
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. Киз дважды подала навылет, допустив восемь двойных ошибок, и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. Олейникова выполнила один эйс при одной двойной ошибке и выиграла три брейк-пойнта из семи заработанных за матч.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Мэдисон Киз встретится с 62-й ракеткой мира американкой Эшлин Крюгер.

