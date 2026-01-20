Бублик и Шевченко проиграли в первом круге парного Australian Open — 2026

В ночь с 19 на 20 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч первого круга в мужском парном разряде между выступающими под флагом Казахстана Александром Бубликом и Александром Шевченко и дуэтом Марсело Демолинер (Бразилия) / Жан-Жюльен Роже (Нидерланды). Встреча закончилась победой Демолинера и Роже в двух сетах — 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 59 минут. Бублик и Шевченко дважды подали навылет, допустив две двойные ошибки, и не реализовали ни одного из двух брейк-пойнтов. Демолинер и Роже выполнили четыре эйса при четырёх двойных ошибках и выиграли три брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Марсело Демолинер и Жан-Жюльен Роже сыграют с победителями встречи между американской парой Роберт Кэш / Джеймс Трейси (14-й посев) и межнациональным дуэтом Константин Францен (Германия) / Робин Хасе (Нидерланды).