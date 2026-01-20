Скидки
Теннис

Демолинер / Роже — Бублик / Шевченко, результат матча 20 января 2026, счет 2:0, 1-й круг Australian Open — 2026

Бублик и Шевченко проиграли в первом круге парного Australian Open — 2026
Комментарии

В ночь с 19 на 20 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч первого круга в мужском парном разряде между выступающими под флагом Казахстана Александром Бубликом и Александром Шевченко и дуэтом Марсело Демолинер (Бразилия) / Жан-Жюльен Роже (Нидерланды). Встреча закончилась победой Демолинера и Роже в двух сетах — 6:3, 6:2.

Australian Open — парный разряд (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 05:10 МСК
Марсело Демолинер
Бразилия
Марсело Демолинер
Жан-Жюльен Роже
Нидерланды
Жан-Жюльен Роже
М. Демолинер Ж. Роже
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Бублик А. Шевченко

Продолжительность матча составила 59 минут. Бублик и Шевченко дважды подали навылет, допустив две двойные ошибки, и не реализовали ни одного из двух брейк-пойнтов. Демолинер и Роже выполнили четыре эйса при четырёх двойных ошибках и выиграли три брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Марсело Демолинер и Жан-Жюльен Роже сыграют с победителями встречи между американской парой Роберт Кэш / Джеймс Трейси (14-й посев) и межнациональным дуэтом Константин Францен (Германия) / Робин Хасе (Нидерланды).

Теннис
