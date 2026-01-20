Карен Хачанов — Алекс Михельсен: Карен сравнял счёт по сетам на Australian Open — 2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч первого круга в мужском одиночном разряде между 18-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым (15-й посев) и 38-м в мировом рейтинге Алексом Михельсеном из США. Вторая партия осталась за Хачановым — 6:4, ранее первый сет с таким же счётом выиграл Михельсен, текущий счёт по партиям — 1:1.

Исход второго сета решил единственный брейк, который представителю России удалось сделать в третьем гейме.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии победитель матча Хачанов — Михельсен встретится с сильнейшим в противостоянии 118-й ракеткой мира австралийцем Кристофером О'Коннеллом и 242-м в мировом рейтинге Нишешем Басаваредди из США.