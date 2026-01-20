Карен Хачанов — Алекс Михельсен: Хачанов вышел вперёд по сетам на Australian Open — 2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч первого круга в мужском одиночном разряде между 18-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым (15-й посев) и 38-м в мировом рейтинге Алексом Михельсеном из США. Третья партия осталась за Хачановым — 6:3, текущий счёт по партиям — 2:1 в пользу Карена.

Ключевой брейк Карен оформил в пятом гейме, выйдя вперёд со счётом 3:2. При счёте 5:3 в свою пользу российский теннисист ещё раз взял подачу соперника.

Ранее первый сет выиграл Михельсен — 6:4, вторая партия с таким же счётом осталась за Хачановым.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии победитель матча Хачанов — Михельсен встретится с сильнейшим в противостоянии 118-й ракеткой мира австралийцем Кристофером О'Коннеллом и 242-м в мировом рейтинге Нишешем Басаваредди из США.