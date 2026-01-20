Лоренцо Музетти вышел во 2-й круг Australian Open — 2026 на отказе соперника по ходу матча

В ночь с 19 на 20 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч первого круга в мужском одиночном разряде между пятой ракеткой мира Лоренцо Музетти из Италии (пятый посев) и 72-м в мировом рейтинге бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном. Встреча закончилась победой Музетти, Коллиньон отказался от продолжения борьбы по ходу четвёртой партии — 4:6, 7:6 (7:3), 7:5, 3:2, отказ.
Продолжительность матча составила 3 часа 7 минут. Музетти девять раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. Коллиньон выполнил 11 эйсов при шести двойных ошибках и выиграл 4 брейк-пойнта из 15 заработанных за матч.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Лоренцо Музетти сыграет с соотечественником — 40-й ракеткой мира Лоренцо Сонего.
