Лоренцо Музетти — Рафаэль Коллиньон, результат матча 20 января 2026, счет 2:1, отказ Коллиньона, 1-й круг Australian Open — 2026

Лоренцо Музетти вышел во 2-й круг Australian Open — 2026 на отказе соперника по ходу матча
Комментарии

В ночь с 19 на 20 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч первого круга в мужском одиночном разряде между пятой ракеткой мира Лоренцо Музетти из Италии (пятый посев) и 72-м в мировом рейтинге бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном. Встреча закончилась победой Музетти, Коллиньон отказался от продолжения борьбы по ходу четвёртой партии — 4:6, 7:6 (7:3), 7:5, 3:2, отказ.

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 03:40 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
Rt
1 2 3 4 5
             
4 		7 7 7 3
6 		6 3 5 2
             
Рафаэль Коллиньон
72
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон

Продолжительность матча составила 3 часа 7 минут. Музетти девять раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. Коллиньон выполнил 11 эйсов при шести двойных ошибках и выиграл 4 брейк-пойнта из 15 заработанных за матч.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Лоренцо Музетти сыграет с соотечественником — 40-й ракеткой мира Лоренцо Сонего.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
