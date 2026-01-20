Скидки
Анна Калинская — Сонай Картал: Анна выиграла первый сет на Australian Open — 2026

Анна Калинская — Сонай Картал: Анна выиграла первый сет на Australian Open — 2026
Комментарии

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч первого круга в женском одиночном разряде между 33-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской (31-й посев) и 66-й в мировом рейтинге Сонай Картал из Великобритании. Первая партия осталась за Калинской на тай-брейке со счётом 7:6 (7:3).

Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 07:10 МСК
Анна Калинская
33
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
2-й сет
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		1
         
Сонай Картал
66
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал

В четвёртом гейме англичанке удалось сделать брейк, благодаря которому она повела 3:1, но Анна сразу же вернула чужую подачу и вновь сравняла счёт. В дальнейшем соперницы удерживали свои подачи до самого тай-брейка, в ходе которого успешнее сыграла Калинская.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии победительница матча Калинская — Картал встретится с 95-й ракеткой мира Юлией Грабер из Австрии.

Комментарии
