Карен Хачанов — Алекс Михельсен: Хачанов проиграл 4-й сет матча Australian Open — 2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч первого круга в мужском одиночном разряде между 18-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым (15-й посев) и 38-м в мировом рейтинге Алексом Михельсеном из США. Четвёртая партия осталась за Михельсеном — 7:5, текущий счёт по сетам — 2:2.

Ключевым для определения победителя в этом сете стал 11-й гейм, в котором Михельсену удался решающий брейк.

Ранее американец выиграл со счётом 6:4 первую партию, вторая и третья остались за Хачановым со счётом 6:4 и 6:3.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии победитель матча Карен Хачанов — Алекс Михельсен встретится с сильнейшим в противостоянии 118-й ракетки мира австралийца Кристофера О'Коннелла и 242-го в мировом рейтинге Нишеша Басаваредди из США.