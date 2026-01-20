Екатерина Александрова и 45-летняя Винус Уильямс проиграли в первом круге парного AO-2026
В ночь с 19 на 20 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч первого круга в женском парном разряде, в котором российско-американской паре Екатерины Александровой и возобновившей карьеру 45-летней Винус Уильямс противостоял дуэт Эмилианы Аранго (Колумбия) и Эльзы Жакемо (Франция). Встреча закончилась победой Аранго и Жакемо в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:4.
Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 06:30 МСК
Екатерина Александрова
Винус Уильямс
Е. Александрова В. Уильямс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Эмилиана Аранго
Эльза Жакемо
Э. Аранго Э. Жакемо
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Эмилиано Аранго и Эльза Жакемо сыграют с победителями встречи между американской парой Маккартни Кесслер и Джессики Пегулы и межнациональным дуэтом Габриэла Дабровски (Канада)/Луиза Стефани (Бразилия) (пятый посев).
