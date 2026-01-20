Скидки
Елена Рыбакина — Кая Юван, результат матча 20 января 2025, счёт 2:0, 1-й круг турнира Australian Open

Елена Рыбакина выиграла свой матч на старте Australian Open
Комментарии

20 января, в Мельбурне прошла встреча первого круга Australian Open — 2026 между пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и её соперницей из Словенией Каей Юван (100-й номер рейтинга). Рыбакина выиграла матч в двух сетах со счётом 6:4, 6:3.

Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 07:15 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Кая Юван
100
Словения
Кая Юван
К. Юван

Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Рыбакина дважды подала навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. Юван подала один эйс при шести двойных ошибках и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных за матч.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Рыбакина встретится с представительницей Франции Варварой Грачёвой.

Сетка АО
Календарь АО
