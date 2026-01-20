Елена Рыбакина выиграла свой матч на старте Australian Open
20 января, в Мельбурне прошла встреча первого круга Australian Open — 2026 между пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и её соперницей из Словенией Каей Юван (100-й номер рейтинга). Рыбакина выиграла матч в двух сетах со счётом 6:4, 6:3.
Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 07:15 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
100
Кая Юван
К. Юван
Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Рыбакина дважды подала навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. Юван подала один эйс при шести двойных ошибках и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных за матч.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Рыбакина встретится с представительницей Франции Варварой Грачёвой.
Комментарии
