Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская — Сонай Картал, результат матча 20 января 2026, счёт 2:0, 1-й круг Australian Open — 2026

Анна Калинская обыграла Сонай Картал в первом круге Australian Open — 2026
Комментарии

В ночь с 19 на 20 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 33-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской (31-й посев) и 66-й в мировом рейтинге Сонай Картал из Великобритании. Встреча закончилась победой Калинской в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:1.

Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 07:10 МСК
Анна Калинская
33
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		1
         
Сонай Картал
66
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. Калинская дважды подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала три брейк-пойнта из семи. Картал подала один эйс при двух двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из двух заработанных за матч.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Калинская встретится с 95-й ракеткой мира Юлией Грабер из Австрии.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android