Анна Калинская обыграла Сонай Картал в первом круге Australian Open — 2026
В ночь с 19 на 20 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 33-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской (31-й посев) и 66-й в мировом рейтинге Сонай Картал из Великобритании. Встреча закончилась победой Калинской в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:1.
Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 07:10 МСК
33
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
66
Сонай Картал
С. Картал
Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. Калинская дважды подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала три брейк-пойнта из семи. Картал подала один эйс при двух двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из двух заработанных за матч.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Калинская встретится с 95-й ракеткой мира Юлией Грабер из Австрии.
