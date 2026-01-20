Анна Калинская обыграла Сонай Картал в первом круге Australian Open — 2026

В ночь с 19 на 20 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 33-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской (31-й посев) и 66-й в мировом рейтинге Сонай Картал из Великобритании. Встреча закончилась победой Калинской в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. Калинская дважды подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала три брейк-пойнта из семи. Картал подала один эйс при двух двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из двух заработанных за матч.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Калинская встретится с 95-й ракеткой мира Юлией Грабер из Австрии.