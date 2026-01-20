Карен Хачанов в пяти сетах одолел Алекса Михельсена в первом круге Australian Open — 2026

В ночь с 19 на 20 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч первого круга в мужском одиночном разряде между 18-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым (15-й посев) и 38-м в мировом рейтинге Алексом Михельсеном из США. Встреча закончилась волевой победой Хачанова в пяти сетах — 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3.

Продолжительность матча составила 3 часа 57 минут. Хачанов 24 раза подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал 4 из 15 брейк-пойнтов. Михельсен выполнил 16 эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграл 2 брейк-пойнта из 12 заработанных за матч.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Карен Хачанов встретится с сильнейшим в противостоянии 118-й ракетки мира австралийца Кристофера О'Коннелла и 242-го в мировом рейтинге Нишеша Басаваредди из США.