Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Теннис

Новак Джокович ответил на вопрос о своём физическом состоянии в начале АО-2026

Новак Джокович ответил на вопрос о своём физическом состоянии в начале АО-2026
Новак Джокович


24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович высказался о своём физическом состоянии на старте Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 6:3, 6:2, 6:2 он обыграл испанца Педро Мартинес-Портеро.

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 13:40 МСК
Педро Мартинес-Портеро
71
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Понимал, что сегодня у меня будет больше времени в розыгрышах с задней линии, чем против некоторых других соперников, использовал это по максимуму, чтобы навязывать свой темп.

Был ли я сегодня свежее, чем в любой другой год за последнее 10-летие? Думаю, нет. В первых кругах здесь я обычно свеж практически каждый год. Не припомню, чтобы когда-либо чувствовал особую усталость, ведь это начало сезона. В прошлом году, например, сыграл три матча в Брисбене, но в целом всегда приезжаю сюда заранее, хорошо тренируюсь неделю перед стартом Australian Open. Подхожу к турниру свежим и мотивированным, как и все, кто хочет начать год наилучшим образом», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Новости. Теннис
Все новости RSS

