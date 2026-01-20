Новак Джокович ответил на вопрос о своём физическом состоянии в начале АО-2026

24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович высказался о своём физическом состоянии на старте Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 6:3, 6:2, 6:2 он обыграл испанца Педро Мартинес-Портеро.

«Понимал, что сегодня у меня будет больше времени в розыгрышах с задней линии, чем против некоторых других соперников, использовал это по максимуму, чтобы навязывать свой темп.

Был ли я сегодня свежее, чем в любой другой год за последнее 10-летие? Думаю, нет. В первых кругах здесь я обычно свеж практически каждый год. Не припомню, чтобы когда-либо чувствовал особую усталость, ведь это начало сезона. В прошлом году, например, сыграл три матча в Брисбене, но в целом всегда приезжаю сюда заранее, хорошо тренируюсь неделю перед стартом Australian Open. Подхожу к турниру свежим и мотивированным, как и все, кто хочет начать год наилучшим образом», — сказал Джокович на пресс-конференции.