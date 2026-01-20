«Большие проблемы на приёме». Елена Рыбакина оценила победу на старте Australian Open

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу в первом круге Australian Open — 2026 над представительницей Словении Каей Юван (6:4, 6:3).
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
— Это был непростой матч. В первом сете у меня были большие проблемы на приёме. Я довольна своей подачей. Сегодня она действительно сработала. Кая — хорошая теннисистка. Надеюсь, мы ещё много раз сыграем вместе.
— Как одна из первых сеяных ты привлекаешь к себе всё внимание. Как справляешься с волнением первого круга? У тебя есть какая-то рутина?
— Конечно, стараюсь сосредоточиться на своей игре. Особенно когда у меня хорошая подача, тогда немного легче адаптироваться. С приёмом дела шли не очень хорошо. Потом это был лишь вопрос времени. Каждый гейм был близок к победе. Были ошибки, однако, как мы уже говорили, это первый матч. Надеюсь, буду играть всё лучше и лучше, — сказала Рыбакина в послематчевом интервью.
- 20 января 2026
-
09:33
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
09:19
-
09:07
-
08:49
-
08:42
-
08:35
-
08:32
-
08:29
-
08:12
-
07:45
-
07:26
-
06:39
-
06:25
-
05:58
-
05:34
-
05:14
-
04:35
-
04:29
-
01:02
-
00:49
-
00:41
-
00:30
-
00:11
- 19 января 2026
-
23:59
-
23:53
-
23:45
-
23:42
-
23:30
-
23:00
-
22:50
-
22:43
-
22:42