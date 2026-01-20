Скидки
«Большие проблемы на приёме». Елена Рыбакина оценила победу на старте Australian Open

«Большие проблемы на приёме». Елена Рыбакина оценила победу на старте Australian Open
Комментарии

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу в первом круге Australian Open — 2026 над представительницей Словении Каей Юван (6:4, 6:3).

Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 07:15 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Кая Юван
100
Словения
Кая Юван
К. Юван

— Это был непростой матч. В первом сете у меня были большие проблемы на приёме. Я довольна своей подачей. Сегодня она действительно сработала. Кая — хорошая теннисистка. Надеюсь, мы ещё много раз сыграем вместе.

— Как одна из первых сеяных ты привлекаешь к себе всё внимание. Как справляешься с волнением первого круга? У тебя есть какая-то рутина?
— Конечно, стараюсь сосредоточиться на своей игре. Особенно когда у меня хорошая подача, тогда немного легче адаптироваться. С приёмом дела шли не очень хорошо. Потом это был лишь вопрос времени. Каждый гейм был близок к победе. Были ошибки, однако, как мы уже говорили, это первый матч. Надеюсь, буду играть всё лучше и лучше, — сказала Рыбакина в послематчевом интервью.

