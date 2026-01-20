Скидки
Бен Шелтон — Уго Умбер, результат матча 20 января 2026, счет 3:0, 1-й круг Australian Open — 2026

Бен Шелтон вышел во второй круг Australian Open — 2026, уверенно переиграв Уго Умбера
В ночь с 19 на 20 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч первого круга в мужском одиночном разряде между седьмой ракеткой мира Беном Шелтоном из США (восьмой посев) и 33-м в мировом рейтинге французом Уго Умбером. Встреча закончилась победой Шелтона в трёх партиях — 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 05:45 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 7 7
3 		6 2 6 5
             
Уго Умбер
33
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Продолжительность матча составила 2 часа 40 минут. Шелтон 15 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. Умбер выполнил пять эйсов при шести двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из трёх заработанных за матч.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Шелтон сыграет с победителем встречи между 182-й ракеткой мира Дэйном Суини из Австралии и 110-м в мировом рейтинге французом Гаэлем Монфисом.

