Бен Шелтон вышел во второй круг Australian Open — 2026, уверенно переиграв Уго Умбера

В ночь с 19 на 20 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч первого круга в мужском одиночном разряде между седьмой ракеткой мира Беном Шелтоном из США (восьмой посев) и 33-м в мировом рейтинге французом Уго Умбером. Встреча закончилась победой Шелтона в трёх партиях — 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 2 часа 40 минут. Шелтон 15 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. Умбер выполнил пять эйсов при шести двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из трёх заработанных за матч.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Шелтон сыграет с победителем встречи между 182-й ракеткой мира Дэйном Суини из Австралии и 110-м в мировом рейтинге французом Гаэлем Монфисом.