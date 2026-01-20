Джокович — о победе в первом круге АО: на трибунах было много сербских флагов, это тронуло

24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович поделился мнением относительно уровня поддержки со стороны болельщиков на Открытом чемпионате Австралии — 2026. В первом круге турнира со счётом 6:3, 6:2, 6:2 он обыграл испанца Педро Мартинес-Портеро.
«Идеальный вечер во всех смыслах. Атмосфера фантастическая. У меня было очень много болельщиков, на трибунах было видно множество сербских флагов. Причём не только от нашей диаспоры, но и от иностранцев, которые пришли с сербскими флагами, это особенно тронуло. Благодарен за эту поддержку и приглашаю всех приходить и продолжать [поддерживать]. Всегда чувствую этот дополнительный заряд, энергию, которая вдохновляет меня играть в свой лучший теннис. С поддержкой выступать гораздо приятнее.
Что касается австралийской публики, для меня она непредсказуема: были годы, когда меня поддерживали, и годы, когда нет. Но самое важное, чтобы мне удавалось сохранять такой уровень концентрации и игры, как сегодня. Тогда всё остальное не имеет значения», — сказал Джокович на пресс-конференции.
