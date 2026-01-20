Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мне не нравится просто перебрасывать мяч». Ига Швёнтек — о стиле ведения матчей

«Мне не нравится просто перебрасывать мяч». Ига Швёнтек — о стиле ведения матчей
Ига Швёнтек
Комментарии

Польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась, какой стиль игры предпочитает на корте — оборонительный или атакующий. Она отметила, что это зависит не только от неё.

«Это зависит не только от меня, но и от того, как играет соперница. Когда есть возможность, всегда стараюсь действовать первым номером и искать активное завершение розыгрыша. Мне не нравится просто перебрасывать мяч. Но если другая теннисистка тоже играет весьма агрессивно, нужно адаптироваться. В теннисе постоянно возникают разные ситуации, ты обязана подстраиваться под то, что происходит по ту сторону сетки», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

В первом круге АО-2026 Ига Швёнтек обыграла представительницу Китая Юань Юэ (130-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Материалы по теме
Джокович — о победе в первом круге АО: на трибунах было много сербских флагов, это тронуло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android