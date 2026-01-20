«Мне не нравится просто перебрасывать мяч». Ига Швёнтек — о стиле ведения матчей

Польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась, какой стиль игры предпочитает на корте — оборонительный или атакующий. Она отметила, что это зависит не только от неё.

«Это зависит не только от меня, но и от того, как играет соперница. Когда есть возможность, всегда стараюсь действовать первым номером и искать активное завершение розыгрыша. Мне не нравится просто перебрасывать мяч. Но если другая теннисистка тоже играет весьма агрессивно, нужно адаптироваться. В теннисе постоянно возникают разные ситуации, ты обязана подстраиваться под то, что происходит по ту сторону сетки», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

В первом круге АО-2026 Ига Швёнтек обыграла представительницу Китая Юань Юэ (130-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3.