Валантен Вашеро: отдаю себе отчёт, что могу проиграть кому угодно

Валантен Вашеро
Монегасский теннисист 31-я ракетка мира Валантен Вашеро высказался о победе в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. На старте турнира в Мельбурне он обыграл представителя США Мартина Дамма-младшего (177-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Спортсмен отметил, что пока не ощущает себя фаворитом во встречах с теннисистами, которые ниже него по рейтингу.

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 10:55 МСК
Мартин Дамм-мл.
177
США
Мартин Дамм-мл.
М. Дамм-мл.
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 4
6 		6 6
             
Валантен Вашеро
31
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

«Отдаю себе отчёт, что могу проиграть кому угодно. У меня пока нет достаточного опыта, чтобы уверенно справляться с ролью фаворита в матчах такого уровня. Но при этом чувствую, что мой теннис сильно вырос, я способен обыгрывать любого», — сказал Вашеро на пресс-конференции.

Во втором круге АО-2026 Вашеро сыграет с Ринки Хидзикатой (Австралия).

