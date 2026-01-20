Валантен Вашеро: отдаю себе отчёт, что могу проиграть кому угодно

Монегасский теннисист 31-я ракетка мира Валантен Вашеро высказался о победе в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. На старте турнира в Мельбурне он обыграл представителя США Мартина Дамма-младшего (177-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Спортсмен отметил, что пока не ощущает себя фаворитом во встречах с теннисистами, которые ниже него по рейтингу.

«Отдаю себе отчёт, что могу проиграть кому угодно. У меня пока нет достаточного опыта, чтобы уверенно справляться с ролью фаворита в матчах такого уровня. Но при этом чувствую, что мой теннис сильно вырос, я способен обыгрывать любого», — сказал Вашеро на пресс-конференции.

Во втором круге АО-2026 Вашеро сыграет с Ринки Хидзикатой (Австралия).