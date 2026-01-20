Скидки
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина оценила организацию Australian Open

Елена Рыбакина оценила организацию Australian Open
Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила организацию Открытого чемпионата Австралии, а также рассказала, чем занимается в Мельбурне в свободное время.

«Мне кажется, что турнир с каждым годом становится всё лучше. Нам здесь повезло, к нам относятся очень хорошо. Мне нравится Австралия. Спасибо вам большое, ребята, что приехали и поддержали меня.

Думаю, это очень хороший город. Тут много отличных мест, где можно позавтракать. А ещё у меня здесь есть друзья. Если будет время, в Мельбурне много чего можно посмотреть. Но я стараюсь больше сосредоточиться на турнире и на восстановлении. Ещё раз всем спасибо!» — сказала Рыбакина в послематчевом интервью.

